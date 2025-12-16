この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

手もみセラピストの音琶麗菜氏が、『【女性必見】更年期の悩みを大解決!女性ホルモンを活性化させて、あらゆる不調を改善するセルフケア【原因不明の不調にも効果的!】』と題した動画を公開した。女性特有の多様な不調に対し、押すべき場所を1か所に絞って紹介している。



動画は、視聴者から寄せられた「頭痛やだるさ、疲労感、更年期症状など不調は多いが、たくさんの場所を押すのは負担なので、ここだけ押せばよいという場所を教えてほしい」というリクエストに応える形で進行する。音琶氏は、多様な不調を抱える女性におすすめの反射区として「卵巣の反射区」を挙げた。



音琶氏によると、女性は一生を通じて女性ホルモンの影響を受けるため、その分泌が低下することで多様な不調が起こりやすくなるという。そのため、女性ホルモンを司る卵巣の反射区を刺激することが重要だと説明している。反射区の場所は、左右両方の手首にある、コリコリとした骨の関節部分から指2本分下のあたりである。左手は左の卵巣、右手は右の卵巣に対応していると解説している。



セルフケアの方法は、まず滑りを良くするためにハンドクリームなどを手になじませる。次に、親指の腹全体を使って、手首にある卵巣の反射区を垂直に7秒間押す。これを3回繰り返すのが1セットである。押す際は、痛気持ちよいくらいの強さが目安となる。もし痛みを感じる場合や硬くなっている場合は、500円玉ほどの範囲を円を描くようにほぐすのも効果的だとしている。頻度としては、1日に3回から5回行うことを推奨している。



音琶氏は、このセルフケアを行うことで、好転反応として体がだるくなったり、あざができたりする場合があると説明した。これは滞っていた老廃物が動き出したサインであり、その際はいつもより多めに水を飲んで老廃物を流すようにとアドバイスしている。



動画では実際に手首の反射区を押す様子が実演され、視聴者が一緒に行える構成となっている。音琶氏は「めんどくさがり屋やズボラな方でも続けやすいように、1か所だけに絞った」と述べており、継続しやすい点を強調している。手軽に取り組める手もみセラピーは、日々の生活に無理なく取り入れられる点が魅力である。女性ホルモンのバランスと向き合う方法として、実践的な内容が示されている。