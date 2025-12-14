この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「【イライラする子供】原因と対応法を完全解説！薬やサプリで治るのか？」で、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、子供がイライラしやすくなる原因や、親ができる具体的な対応方法について語った。



道山氏は「お子さんがちょっとしたことでイライラしたり、親に反発してくることはありませんか？」と語り、現代の思春期の子供たちに多い「イライラ」への悩みに寄り添った視点で解説をスタート。子供のイライラが家庭内に及ぼす影響を指摘し、「子育ての難易度としてはすごく上がりますよね」とその深刻さを強調した。



イライラの主な原因については「1つ目が睡眠不足。2つ目がストレス。3つ目がホルモンバランスの変化」だと述べ、「中でも思春期の子供は夜更かしや人間関係のトラブル等で、睡眠もストレスも不足しがち」と説明。ホルモンバランスに関しては「思春期は子供から大人に変わる時期なので、誰でもイライラしやすくなります」として、親の過度な心配を和らげた。



また、「薬やサプリでイライラは改善できるか？」という親からの定番質問に対し、「根本的な原因が解決しないと正直難しいです」としつつ、「ビタミンやプロテインなど栄養の偏りを補う意味では有効なケースも」と現場の実例を交えて解説。さらに「唯一薬でうまくいったケースはADHDの子の場合」と明かし、「衝動性とイライラは若干違いがあるので、その辺は考慮して必要であれば先生に相談を」と注意喚起した。



薬に頼らず親ができる対応策としては、「愛情ボロメーターを上げる」「ストレスの原因を改善する」「イライラしたときの対処法を親子で練習する」の3つのステップが鍵だとし、「お父さんお母さんの愛情が子供にしっかり届くと、子供の器が大きくなりイライラしづらくなります」と力説。また「大事なのはイライラそのものより、その出し方。他人に迷惑をかけないコーピング方法を一緒に考えてあげてください」と呼びかけた。



さらに、「定期的な運動やデジタルデトックス、瞑想などの生活習慣を取り入れると、子供はかなりイライラしにくくなります」と具体的なアドバイスも披露。最後に「親子関係が悪いとイライラしやすくなる。親子関係づくりを日頃から意識してほしい」とメッセージを送り、視聴者に無料講座への参加を勧めて動画を締めくくった。