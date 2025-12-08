で配信の大人気ヒーロードラマ「ザ・ボーイズ」いよいよ完結、ファイナルとなるシーズン5が2026年4月8日（水）に初回2話が一挙配信開始となることが発表された。2026年5月20日（水）に壮大なフィナーレを迎える。ティザー予告編映像が公開された。

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

そこは極悪非道スーパーヒーローの頂点に君臨するホームランダーが彼の気の赴くままに完全に支配している世界。彼らに抗っている人間たちのヒューイ、マザーズミルク、フレンチーは「自由キャンプ」に囚われている。

スーパーヒーローながら人間たちの味方になったアニー（スターライト）は圧倒的なスーパースターの勢力に抵抗しようと苦闘。人間側だが異常な身体能力と再生能力を持ちキミコは行方不明だ。

しかしボーイズのリーダーだったブッチャーが再登場し、全てのスーパーヒーローを抹殺するウイルスを使う覚悟を決めた時、世界とそこに生きる全ての人々を永遠に変える連鎖反応が始まる。さあクライマックスだ、みんな。とんでもないことが起きる覚悟をしろ！

© Amazon MGM Studios © Amazon MGM Studios

ブッチャー役のカール・アーバンと、ヒューイ役のジャック・クエイドは2025年12月6日の。アーバンはシーズン5について次のように語っている。

「シーズン5の冒頭でホームランダーは世界を支配する神になろうとしています。彼を止められるのは、ブッチャーとザ・ボーイズだけ。しかし、ザ・ボーイズは刑務所に入れられている。だからまず初めに、ブッチャーは仲間たちを取り戻そうとします。そしてシーズン全話を通じて、みんなでホームランダーを食い止めようとする。すごくクレイジーで、楽しくて、ワイルドなライドになっています。そして、誰が犠牲になるかはわからない。」

「ザ・ボーイズ」ファイナル・シーズンはPrime Videoにて2026年4月8日（水）独占配信開始。