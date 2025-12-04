日経平均4日前引け＝3日続伸、731円高の5万596円
4日前引けの日経平均株価は3日続伸。前日比731.56円（1.47％）高の5万596.24円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1325、値下がりは226、変わらずは54と、値上がり銘柄の割合は80％を超えた。
日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を239.66円押し上げ。次いでファナック <6954>が82.56円、ファストリ <9983>が49.74円、東エレク <8035>が41.11円、信越化 <4063>が23.57円と続いた。
マイナス寄与度は92.25円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、コナミＧ <9766>が5.35円、住友電 <5802>が4.25円、エムスリー <2413>が3.77円、住友ファーマ <4506>が3.73円と並んだ。
業種別では33業種中31業種が上昇し、下落は水産・農林、非鉄金属の2業種のみ。値上がり率1位は卸売で、以下、証券・商品、機械、情報・通信、鉱業、電気機器と続いた。
株探ニュース
