Æ°²è¡Ö¤È¤ó¤«¤Ä¤ÎÇ§ÃÎ²Ê³Ø¡×¤Ç¡¢Ç¾²Ê³Ø¼Ô¤Ë¤·¤Æ¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤ÎÌÐÌÚ·ò°ìÏº¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¡ÈÍýÁÛ¤Î¤È¤ó¤«¤ÄÁü¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£¤È¤ó¤«¤Ä¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÌÐÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ò¥ì¥«¥Ä¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥íー¥¹¥«¥Ä¤â¹¥¤¤Ç¡¢Ì£Á¹¥«¥Ä¤â¤¹¤´¤¤¹¥¤¡×¤È¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¹¥¤ß¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢¤È¤ó¤«¤ÄÅ¹¤Î¡ÈÄó¶¡¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤Ë¤ÏÄ¹Ç¯¤Îµ¿Ìä¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÌÐÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¤È¤ó¤«¤Ä¤òÄó¶¡¤¹¤ëºÝ¤Î¡Ö¶âÌÖ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÅ¦¡£¡Ö¶âÌÖ¤Î¾å¤Ë¤È¤ó¤«¤Ä¤Î¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ªÅ¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¥½ー¥¹¤¬¶âÌÖ¤Î²¼¤ËÍî¤Á¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤´¤¯·ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈËÜ²»¤òÏ³¤é¤¹¡£¡Ö¤È¤ó¤«¤Ä¤ÎÀÚ¤ìÃ¼¤Î¾å¤Ë¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥½ー¥¹¤¬²¼¤ËÍî¤Á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¡¢µ¤»È¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤ó¤À¤±¤É¡¢»þ¤Ë¤ÏÍî¤Á¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤¹¤´¤¯ÇÔËÌ´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¡È¤È¤ó¤«¤ÄÇÔËÌÂÎ¸³¡É¤Þ¤ÇÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Åº¤¨¤é¤ì¤ë¡Ö¤«¤é¤·¡×¤ä¡Ö¤´¤Þ¡×¤Ë¤Þ¤ÇÏÃ¤Ï¤ª¤è¤Ó¡¢¡Ö¤«¤é¤·¤â¾®ÂÞ¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢°ìÀÚ¤ì¤Ë°ìÂÞ»È¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£¤¢¤È¤½¤Î¡¢¾®ÂÞ¤É¤³¤ËÃÖ¤¯¤«ÌäÂê¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈºÙ¤ä¤«¤ÊÉÔËþ¤òÌÀ¤«¤¹¡£¡ÖÍýÁÛ¤Ï¤ª»®¤ÎÃ¼¤Ë¤Á¤ç¤³¤ó¤È¤«¤é¤·¤ò¤Ä¤±¤ÆÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¿¡¤¦¤è¤¦¤Ë¼è¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¡×¤È¤³¤À¤ï¤êÂ³½Ð¡£¤´¤Þ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¤´¤Þ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÌ£ÊÑ¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤Ï¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢¤´¤Þ¤ò»¤¤ë¼ê´Ö¤âÌÌÅÝ¤À¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤´¤Þ¤¤¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¤Ê¡×¤È¡¢Ç¾²Ê³Ø¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÄ¾´¶Åª¤ÊÊ¬ÀÏ¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¿©¤ÙÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»ýÏÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖºÇ¶á¤Ï¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤âÂ¿¤¤¤±¤É¡¢¤È¤ó¤«¤Ä¥½ー¥¹¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ë¤«¤±¤¿¤¤¡×¤È¡È¤È¤ó¤«¤ÄÎ®µ·¡É¤ò¼çÄ¥¡£¡Ö¤È¤ó¤«¤Ä¤Ï¤ª»®¤Î¾å¤Ë¥Éー¥ó¤È¶âÌÖ¤Ê¤·¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢ÍýÁÛ¤Î°ì»®¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®ÊÛ¤ò¤Õ¤ë¤¦°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀÛ¼Ô¤Î¡¢¤¨ー¡¢ÁÊ¤¨¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥æー¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤È¤ó¤«¤Ä¿©¤Ù¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢Ì£Á¹½Á¤è¤ê¤ÏÆÚ½Á¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¡¢Âç¤¤¤Ë»¿À®¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤È¤ó¤«¤Ä¤ÎÇ§ÃÎ²Ê³Ø¤È¤¤¤¦¿¼¤¤ÏÃ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Þ¤È¤á¤Ä¤Ä¡¢ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¡È¤È¤ó¤«¤ÄÏÀ¡É¤ò·ë¤ó¤À¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀÛ¼Ô¤Î¡¢¤¨ー¡¢ÁÊ¤¨¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥æー¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤È¤ó¤«¤Ä¿©¤Ù¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢Ì£Á¹½Á¤è¤ê¤ÏÆÚ½Á¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¡¢Âç¤¤¤Ë»¿À®¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤È¤ó¤«¤Ä¤ÎÇ§ÃÎ²Ê³Ø¤È¤¤¤¦¿¼¤¤ÏÃ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Þ¤È¤á¤Ä¤Ä¡¢ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¡È¤È¤ó¤«¤ÄÏÀ¡É¤ò·ë¤ó¤À¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ö¸ÄÀ¡×¤¬³è¤«¤»¤Æ¡¢¡Ö¼«Í³¡×¤Ç¡¢¡ÖÁÏÂ¤Åª¡×¤ÊÀ¸¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢±þ±ç¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ê£»¨¤Ê¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Î¡¢²Ê³Ø¡¢¼Ò²ñ¡¢ËÜ¡¢²»³Ú¡¢±Ç²è¡¢Ê¸²½¡¢·Ý½Ñ¡¢¿Í´Ö¡¢¥³¥á¥Ç¥£¤ò°·¤¦Áí¹çÅª¤ÊÇ¾¤Î¶µÍÜ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤ÎÇ¾¤Î¤³¤È¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¤Î¤³¤È¡¢ÁÏÂ¤À¤Î¤³¤È¡¢¸ÄÀ¤Î¤³¤È¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£