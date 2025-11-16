日韓戦第1ラウンド、打球が投手の足を直撃しアウトの珍プレー

野球日本代表「侍ジャパン」は15日、東京ドームで強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」の第1戦を戦い11-4で圧勝した。ただ、この試合中に下された微妙な判定に、韓国のテレビ解説者が激怒。「野球を知らない」「ありえない」と強い言葉で、審判団に疑問を呈した。

問題の場面は3-3の同点で迎えた5回韓国の攻撃。先頭のムン・ヒョンビン外野手（ハンファ）が日本の3番手、松本裕樹投手（ソフトバンク）の足元を襲う強い打球を放った。大きく跳ねた打球は一塁手が捕球。その間に打者走者は一塁を駆け抜けた。打球が当たったのが松本の足なら直接捕球でアウト、地面なら安打になりセーフというケースだ。

松本は打球が右足に当たったとアピール。米国人のパウォル球審もアウトのジェスチャーをし、その後日米韓で構成された審判団が協議の結果、改めてアウトの判定を下した。これに対し韓国のリュ・ジヒョン監督が抗議に出たものの、アウトのまま再開された。

この判定に疑問を呈したのが、韓国の放送局「SBS」で解説を務めたイ・スンチョル氏だ。試合後、実況アナウンサーとともに同局のYouTubeチャンネル「Off the TV」に出演。「ありえないですよ。もし打球が（地面にバウンドせずに）ダイレクトで足に当たっていたのなら、指先に当たっているんだから骨が折れるか、爪がはがれるはずだ」と主張した。

さらに「（足に当たったのなら）その場にポトリと落ちるはずです。あれほど高く跳ね上がる打球になるはずがない」と説明。SBSの中継内でも、批判を覚悟で声高に主張したのだという。さらに「野球を知らないんですよ。野球選手だったなら、あんな判定はできません」と、日米韓のメンバーで構成された審判団に疑問を呈した。

韓国は気勢をそがれたのかこの回無得点。その裏日本に6失点し、試合の流れが大きく傾いた。実況アナからの「あの判定でチームの雰囲気が変わりましたか？」という質問に「もちろんです。ムン・ヒョンビン選手はその回の先頭打者でしたから。あのプレー一つでチームの雰囲気に大きな影響が出ますよ」と不満げだった。

イ・スンチョル氏は現役時代、好守好打の外野手として韓国プロ野球のヘテで活躍。LGで1軍監督や、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）韓国代表での打撃コーチ経験もある大物解説者だ。



（THE ANSWER編集部）