軽くて、たくさん入る。どこでも使える、アウトドア対応バッグ【ロゴスパーク】のショルダーバッグがAmazonに登場中‼
スタイルを選ばずどんな服装にもなじむ。機能で選ばれる【ロゴスパーク】のショルダーバッグがAmazonに登場!
ロゴスパークのショルダーバッグはアウトドアやスポーツシーンに最適なメンズ用ショルダーバッグ。
軽量ながら大容量を備え、必要なアイテムをしっかり収納できる設計となっている。シンプルなデザインで、カジュアルからアクティブまで幅広いスタイルに自然と馴染む。
素材には撥水性のあるポリエステルを採用し、急な天候の変化にも対応可能。日常使いはもちろん、アウトドアやレジャーなどの外出時にも活躍する。
機能性とデザイン性を兼ね備えた一品として、幅広いシーンで頼れるバッグとなっている。
