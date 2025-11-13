タレントの板野友美（34）が12日、Instagramのストーリーズを更新。現在の体重を公開した。

【映像】板野友美 夫・高橋奎二投手に作った愛妻料理

2021年1月5日に東京ヤクルトスワローズの高橋奎二投手（28）と結婚し、この年の10月、第1子となる長女「ベビちん」の誕生を報告した板野。

SNSでは、高橋投手に作った愛妻料理や、時間が無くても週に1回以上通っているという、ジムでのトレーニングの様子を公開している。

体重公開「甘いものほぼ禁止」

12日に更新したInstagramのストーリーズでは、体重計に乗っている写真を公開し「39.6キロ」と、現在の体重を公開。「毎日サラダ生活のストイックな10日を終えて、最近会食があったり、ちゃんとダイエットできてなかったなぁーと思って体重計のったら…なぜか0.2キロ減ってた。リハーサルで踊ってジムに行って基礎代謝上がった?夜のお米はokにしてて、その代わりパスタとかグルテンはなるべく食べず、甘いものほぼ禁止。脂質や油物揚げ物とか?基本食べない！！を心がけたかな」と、自身のダイエット法について明かした。（『ABEMA NEWS』より）