元AKB「ともちん」の愛車はAKB48の元メンバーで、現在はモデル・実業家として活躍する板野友美さん。一児の母でもある彼女が選んだ愛車とは、どのような一台なのでしょうか。板野さんが愛用しているとみられるのは、イギリスのSUVブランド・ランドローバーが手がける高級コンパクトSUV「レンジローバー イヴォーグ」です。【画像】超カッコイイ！ 「板野友美」×「高級SUV」の姿を画像で見る！イヴォーグは2012年に登場した