ｍuice冬限定♡トーンアップラベンダー＆ピンクベージュで叶える透明感メイク

SNS総フォロワー数250万人超えの美容系クリエイター・かわにしみきさんプロデュースのコスメブランド「ｍuice」から、冬限定の新アイテムが登場します♡ 11月21日（金）より発売されるのは、ほんのり色づく下地「デイリースキンプライマー トーンアップラベンダー」と、クマを自然にカバーする「クマメンテパウダー SP01 ピンクベージュ」。さらに、昨年好評を博した「シャインリキッドハイライター」も数量限定で再販決定♪ 肌悩みをケアしながら冬の透明感を引き出すラインナップです。

ｍuice冬限定「デイリースキンプライマー」で透明感アップ♡

価格：1,045円（税込）／全2色（限定1色）

乾燥が気になる季節にぴったりの保湿系下地「デイリースキンプライマー」から、冬限定カラー「トーンアップラベンダー」が登場。

黄ぐすみや色ムラを自然に補正し、ワントーン明るい肌印象を叶えます。しっとりとしたテクスチャーで肌にスッとなじみ、白浮きせず自然な透明感をプラス。

SPF50+PA++の高UVカット効果で、日中の紫外線対策もばっちり。酸化亜鉛・パラベン・鉱物油などを含まないフリー処方もうれしいポイントです。

カラー展開：トーンアップラベンダー（限定）／ベージュ（定番）

くまを自然にカバー♪限定「クマメンテパウダー SP01 ピンクベージュ」

価格：990円（税込）／全3色（限定1色）



ｍuiceの人気アイテム「クマメンテパウダー」に、限定色「SP01 ピンクベージュ」が仲間入り。ほんのりピンクが目元のくすみをやわらげ、血色感のあるナチュラルな仕上がりを実現します。

パウダータイプで重ねやすく、メイク直しにも便利。キメ細かなパール配合により、ハイライト効果でツヤと明るさをプラスします。

かわにしみきさん自身も「青クマにもぴったりでお気に入り」と語る、冬の救世主コスメです♡

SP01 ピンクベージュ

01 ライトベージュ

02 ベージュ

カラー展開：SP01 ピンクベージュ（限定）／01 ライトベージュ／02 ベージュ

ツヤと立体感をプラスする「シャインリキッドハイライター」限定再販♪

価格：1,089円（税込）／全2色



昨年完売した「シャインリキッドハイライター」が、待望の限定再販！肌の内側から発光するようなみずみずしいツヤを叶え、乾燥しがちな季節にもぴったり。

軽くポンポンと塗布するだけで、上品な立体感を演出します。細身チップで狙った箇所にも塗りやすく、初心者でも使いやすいのが魅力。

「01 デイリーベージュ」は自然な立体感を、「02 ローズシャンパン」はフェミニンな血色ツヤをプラス♪

カラー展開：01 デイリーベージュ／02 ローズシャンパン

冬の肌に、ｍuiceのやさしさときらめきを♡

ｍuice冬限定コレクションは、どのアイテムも肌へのやさしさと仕上がりの美しさを両立。乾燥やくすみが気になる季節でも、自然な血色感と透明感を叶えてくれます。

どれも1,100円以下と手に取りやすく、デイリーメイクにプラスしやすいのも魅力。冬のメイク時間がもっと楽しくなる、限定アイテムをぜひチェックしてみてください♪