Number_i岸優太、新CMで“人生初の挑戦” 出来栄えに自画自賛「天才だ」
【モデルプレス＝2025/11/07】Number_i（ナンバーアイ）の岸優太が出演する「ヒビケアパッド」の新テレビCM「岸優太と巨大な手」篇が、11月7日より全国放映される。
【写真】人生初の挑戦をする岸優太
テレビCMの撮影では、瞬間的に感情のスイッチを入れ、力強いまなざしで決めセリフの「あなたはどっち？」と問いかけた岸。ダイナミックなカメラワークによる撮影でも、微動だにしない完璧な表情管理を披露した。動きの緩急、そしてプロフェッショナルな表情は現場スタッフも息をのむほど。そんな本番カットの直後には、思わず大きなガッツポーズ。真剣な演技とのギャップに、現場からは笑みがこぼれた。岸の自然体な一面も垣間見える温かい空気に包まれた撮影現場となった。
撮影現場では、短いセリフのカットに対し、岸ならではの強いこだわりとプロフェッショナルな熱意が垣間見えた。今回もセリフ一つ一つに自身の納得がいくまで試行錯誤を重ね、声色やイントネーションを何パターンも試しながら、理想とした表現を追求する岸。まるでダンスを踊るかのように体を動かしてリズムを取り、繰り返し練習。岸の表現力とこだわりが詰まったCMに仕上がった。
また、岸の素顔が垣間見える特別映像WEBムービーも11月7日より順次公開。テレビCMのクールでスタイリッシュな姿から一転、カジュアルで親しみやすいニットをまとった岸が登場。クッキー作り、ギター弾き語り、折り紙にそれぞれ挑戦し、岸の綺麗な指先を堪能できる魅力たっぷりの特別映像になっている。
エプロン姿で登場した岸は、クッキー作りに人生初挑戦。料理は久しぶりという岸であったが、生地をこねる、型を抜くなどの難しい工程を難なくクリア。作業が楽しくなってきた岸は、途中で筋トレをするかのように力強く生地をこねる一面も披露。焼き上がったクッキーは、本物のヒビケアパットと見分けがつかないほどの完璧な仕上がりとなり、実食した岸は「天才だ。完璧」と一言。無邪気なリアクションで現場を和ませた。続いてギターの弾き語りに挑戦。ヒビケアパッドを模した逆T字型のギターピックを使い、メロディに合わせてコードを弾き、失敗してもカメラを止めずに挑戦。最後には見事に決めた。
撮影の最後には、約10年ぶりに折り紙作りに挑戦。「見ている方も一緒に挑戦してほしい」という思いを語った岸。夢中になったら止まらないという岸は折っている最中も岸節炸裂。制作過程を「カジキマグロ、逆トビウオ、初心者マーク」など独特な言い回しで形を表現。無心で折り紙に没頭し、あっという間に完成。完成した折り紙とヒビケアパッドで「どっちが本物」とクイズで遊ぶ場面では、あまりの出来栄えに「どっちもヒビケアパッドです！」とお茶目な一面も披露した岸であった。（modelpress編集部）
