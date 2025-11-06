地元LAで優勝パレード

米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレード、ドジャースタジアムでWS連覇を祝うセレモニーを行った。大谷翔平投手は、妻の真美子さんと参加。持っていたアイテムが注目を集めている。

市内を二階建てバスでパレードしたドジャースの関係者たち。お祝いムードで舞う大量の青い紙吹雪が祝福ムードを盛り上げた。ドジャースタジアムではセレモニーを実施。大谷夫妻は、置かれたトロフィーと記念撮影をした。そのとき手に持っていたのは、大谷がグローバルアンバサダーを務める飲料大手メーカーの伊藤園の商品「お〜いお茶」だった。

2人がお〜いお茶を持つ姿は、米カリフォルニア州地元局「KTLA」のレポーターのデビッド・ピンガローア氏がインスタグラムで投稿した動画や、球団の共同オーナーのビリー・ジーン・キング氏が自身のインスタグラムで公開した写真などにも映っており話題となった。

ネット上の日本のファンからは、「さりげなくお〜いお茶の大谷くんラベル」「お〜いお茶持ってて伊藤園さんもにっこり」「おーいお茶真美子さん持ってるー！」「手にはしっかりと『お〜いお茶』が！ スポンサー思いですねぇ」「おーいお茶もってる さすが！」などの声が上がっていた。

大谷は今季、投打二刀流で活躍。ポストシーズンでは、打っては8本塁打、投げては2勝1敗でワールドシリーズ2連覇に貢献した。



（THE ANSWER編集部）