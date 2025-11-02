BE:FIRSTの、10都市をまわる全国ファンミーティングアリーナツアー『BE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My ”BESTY” vol.2-』が、11月1日、東京・有明アリーナより開幕。初日公演の裏側で捉えられた一枚の写真が「いい写真すぎる」と大反響となっている。

■写真に漂う多幸感に、多くの”BESTY”（＝ファン）が、次々と反応

2025年11月から2026年2月まで、全10都市23公演が行われる全国ファンミーティングアリーナツアー『BE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My ”BESTY” vol.2-』。話題となっているのは、その初日となった11月1日、東京・有明アリーナで撮影されたオフショット。

無造作に機材が置かれたスペースでリラックスした6人が捉えられた、なんでもない写真なのだが、6人全員が最高の笑顔を見せており、多くの”BESTY”（＝ファン）が、次々と反応。

「最高にいい写真すぎる」

「めちゃくちゃいい写真」

「すごく素敵な写真！」

「みんなの笑顔めっちゃいい」

写真に漂う多幸感に、多くの”BESTY”（＝ファン）が、次々と反応している。