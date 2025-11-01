【MLB】ブルージェイズ1ー3ドジャース（10月31日・日本時間11月1日／トロント）

【映像】大谷翔平、“変態打ち”→とんでもなく飛ばす

10月31日（日本時間11月1日）行われたワールドシリーズ 6回戦、トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った“変態打ち”が話題となっている。

ドジャース2点のリードで迎えた8回表ドジャースの攻撃、1死走者なしの場面で打席に立った1番・大谷は、代わったばかりの3番手メーソン・フルハーチに対し、カウント2-2と追い込まれるも、勝負の5球目、真ん中低めのボールゾーンへと入る82.6マイル（132.93km/h）のスイーパーを打ちにいき、片手1本ですくいあげるように振り抜くと、打球は快音を残して左中間方向に向かって高々と舞い上がる飛球に。この打球、そのまま平凡な外野フライになるかと思いきや、そのまま伸び続け、最後は左中間の深いところでフェンスを直撃。大谷は悠々二塁へと到達し、追加点の好機をお膳立てすることとなった。もう一伸びすればあわやフェンスオーバーとなる可能性さえあったこの長打に、ファンからは「マジかよw」「えげつない」「エグい」「当てただけでフェン直」「人間じゃねえ」「こんな飛ぶ？」「投げるところない」「レフトフライかと思ったわ」といった様々な反響が巻き起こることに。

ちなみにMLB公式のデータによると、この一打は打球速度100.6マイル（161.90km/h）、飛距離387フィート（117.95km/h）。改めて大谷の人並みはずれたパワーと打撃技術に驚かされる打球となった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）



