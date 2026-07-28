高木美帆さんの公式Xが更新されました。【映像】高木美帆さん、手書きサインを添えてコメント「いつも応援してくださる皆様へいつも温かい応援をいただきまして、ありがとうございます。この度の国民栄誉賞の受賞、大変嬉しく思うと共に、正直なところ、私一人が受け取るのには、身に余る光栄だという思いもあります。スピードスケート競技では初めての受賞となりますが、これもひとえに歴史を作り続けてくださった諸先輩方や、