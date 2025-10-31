この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

退職代行の“光と闇”「ビジネスモデルは賛成」だが、自社での利用は許さない理由とは

株式会社アクアで取締役を務める松原氏が、自身のYouTubeチャンネル「ひとり開業チャンネル / by Build’s 」で「【炎上覚悟】退職代行を使う社員、正直どう思う？【モームリ】」と題した動画を公開。昨今話題の退職代行サービスについて、経営者の立場からその是非を語った。



動画の冒頭で松原氏は、退職代行のビジネスモデル自体について「僕は実は賛成です」と意外な見解を示す。その理由として、世の中には従業員が直接退職を申し出ることが困難な、いわゆるブラック企業が多数存在することを指摘。「上司に何を言ったって辞めさせてもらえない」「辞めること自体が怖い」といった状況に置かれた労働者を救うための「非常に有効な手段だ」と、その社会的必要性を認めた。



しかし、議論が自身の会社に及ぶと、そのスタンスは一変。「うちの株式会社アクアにおいて言うと、もう無理とか使う奴は本当にダメだ」と語気を強め、強い不快感を表明した。松原氏は、自社が「理不尽なことはしない」クリーンな職場環境であると自負しており、何か問題があれば直接対話で解決できるはずだと主張。そのため、筋道を通さずに退職代行を利用する行為は受け入れがたいとの考えを示した。過去に3回ほど退職代行を使われた経験があることも明かし、「見解の違いですね」と割り切りつつも、複雑な胸中を覗かせた。



その一方で、面接に来た応募者が過去に退職代行サービスを利用した経験があったとしても「採用しますね」と断言。それはあくまで前職の会社に問題があった可能性が高いからだとし、個人の能力とは切り離して判断する姿勢を見せた。松原氏は、退職代行を「一括りに良い悪いの議論をするのは乱暴」だとし、サービスが生まれる社会背景と、経営者としての理想と現実の狭間で揺れる本音を語り、動画を締めくくった。