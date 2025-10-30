結婚式に参加した柴犬さん、あまりにも可愛すぎるその光景は記事執筆時点で539万回を超えて表示されており、20万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：結婚式に参加してくれた犬→参列者みんなに可愛がられて…あまりにも尊い光景と表情】

Xアカウント『@beans___64』に投稿されたのは、投稿主さんの結婚式に参列した柴犬さんのお姿。

この日、晴れの日を迎えた投稿主さん。結婚式には実家で暮らす柴犬「小豆」さんのお姿が。

参列者皆に可愛がられる光景が尊いと反響

新郎新婦の前に立ち、お姉さんのことを穏やかな笑顔を浮かべながら見つめる小豆さんのお姿はあまりにも尊く、愛に満ち溢れたものだったといいます。

大好きなお姉ちゃんの大切な日、雰囲気から何かを感じ取り…まるで自分事のようにとても嬉しそうにしていたという小豆ちゃん。

その振る舞いは愛情に溢れており、ご家族はもちろんのこと参列された方を含めた多くの人々をほっこりと和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「かわいいです！」「とっても素敵！おめでとうございます」「普段からみんなに愛されているのが分かる」「この日のためにウェディングカラーで生まれてきたのかな」など多くのコメントが寄せられています。

実家で暮らす10歳柴犬の女の子♡

投稿主さんのご実家で暮らしているという小豆ちゃんは、10歳の女の子。投稿主であるお姉ちゃんのことが大好きで、お母さんに帰ってくることを聞くとずっと玄関で待っているのだとか。

ご家族に溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らす小豆ちゃんのお姿は、日々柴犬の魅力やたくさんの癒やしを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@beans___64」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。