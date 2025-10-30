東京・人形町で広島鉄板焼き・お好み焼きの店「さぶろく」を経営する吉田圭さん（４１）は、プロ野球・広島のＯＢだ。帝京高からプロ入りしたサウスポーは、入団してすぐに左肩を痛め、１年目の秋に野手へと転向した。４年目に待望の１軍昇格を果たしプロ初打席で初安打の鮮烈デビューを果たしたが、翌年以降１軍で暴れることはできなかった。７年間のプロ野球時代について聞いた。

人形町にある自身の店で、吉田さんはユニホームを脱いだ日を静かに振り返った。

「やっと野球が終わったみたいな感じの方が大きかったですね。いいことばっかりじゃなかったですからね。肩の荷が下りたじゃないですけど」

２００９年１１月１１日。東京から駆けつけた両親が見守る中、甲子園でトライアウトを受けた。

「思い出作りですよ。雨が降ってて室内でやりましたね。終わって、親に『辞めるわ』って伝えたら、寂しそうな顔をしてましたね」

７年前の０２年、ドラフト２位で入団した左腕は意気揚々とユニホームに袖を通した。だがキャンプを終えたころ、左肩に異変が起こった。

「３月か４月でしたね、左肩がなんかおかしいなと思ったら、翌日には上がらなくなって。そこから１年かかりましたね」

診断名は左肩の「関節唇損傷」。手術は最終的に回避することができたが、キャッチボールもできないストレスを抱えてプロ１年目を過ごし、１０月下旬に野手転向が発表された。

「入団前から投手がダメだったら、野手でと言われてたんです。抵抗はなかった。元々打つ方が好きというのはあったので」

高校時代から打者としての評価も高かったが、投手として実戦登板の機会がないままでの転向は大きな決断だったに違いない。

肩に負担をかけないよう、転向後もしばらくは制限された練習が続いた。「ずっとバットを振るか特守を受けるか。木下（富雄２軍）監督には厳しくしてもらいましたね。２年目のキャンプで毎日ノックを打ってくれました」

そんな期間を経てブラウン監督初年度の０６年、プロ４年目で１軍切符をつかんだ。８月２７日のヤクルト戦（帯広）、７回２死一塁で代打出場し右前打を放った。

「スライダーを打ったのは覚えてます。館山（昌平投手）さんでしたね」

プロ初打席初安打の鮮烈デビュー。翌日の新聞には「赤ゴジラ２世」「左の大砲候補」の見出しが躍ったが、吉田さんは「左（打者）で投手から転向したからだけですよ」と恐縮するように首を振った。１軍昇格についても「あの年は、ほとんどの選手が１軍に上がってるんです」と控えめに語るが、６月上旬からウエスタン・リーグの４番に固定され結果を残しての抜てきだった。

７月の巨人戦では「７番一塁」でスタメン出場し西村健太朗投手から左前打。その年は１軍で１６試合に出場した。

０７年にはプロアマの若手主体で構成された北京五輪プレ大会の日本代表に選出され本塁打を放つなど主軸として優勝に貢献し、星野仙一監督を胴上げしたことも。だが若き大砲候補に、その後１軍でのチャンスはやってこなかった。

７年のプロ野球人生だった。

「プロに入った時、全然レベルが違うじゃないですか。それを目の当たりにして、やばいぞって思いましたからね。そこから肩を壊して１年間棒に振ってという感じだったんでね。７年できるとは思ってなかった」

入団当初に受けたという衝撃、その後の平坦ではなかった道のりをたどった。野球選手であり続けるために背負っていたものを下ろすと、心は軽くなったという。

「別なことをやりたいってしか思ってなかったんで、別のことをやるのは楽しかったですね。寝てる時にみる夢が切り替わったのはうれしかったです。野球の夢ばかり見てたので」

退団後も広島に残り、鉄板焼き店で修行を始めたころを懐かしんだ。

（デイリースポーツ・若林みどり）

◇吉田圭（よしだ・けい）１９８４年７月４日生まれ。東京都出身。帝京高３年時に夏の甲子園に「５番左翼」で出場しベスト４。２００２年度のドラフト２位で広島入団。左肩の故障で２００３年秋に投手から外野手に転向。０６年８月２６日のヤクルト戦でプロ初出場。プロ在籍は７年で通算１６試合２４打数３安打２打点、打率・１２５。０７年の北京五輪プレ大会の日本代表として優勝に貢献。２０年から東京・人形町で広島鉄板焼き・お好み焼きの店「さぶろく」を営む。