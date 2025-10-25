◇ワールドシリーズ第1戦 ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月24日 トロント）

第121回ワールドシリーズが24日（日本時間25日）に開幕し、連覇を狙うドジャースの大谷翔平投手（31）は敵地でのブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場。第3打席も見逃し三振に倒れ、凡退が続いた。

2―2に追いつかれた直後の5回、先頭で打席に入るとブルージェイズベンチが先発した新人右腕・イエサベージに代え、左腕フルーハティを投入。その左腕に丁寧にコーナーを突かれ、最後は2ボール2ストライクからの5球目、低めスイーパーを見逃したものの球審がストライクのコール。見逃し三振に倒れた。

打席に入る度にブーイングを浴びせた敵地ファンも大谷が三振に倒れると、大盛り上がりした。

初回の第1打席はイエサベージに2ボール2ストライクからスプリットにバットが空を切り、三振に打ち取られた。2回2死満塁の第2打席も一ゴロだった。

ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）は第4戦で3本塁打と7回途中無失点＆10奪三振の投打の活躍でMVPを獲得。98〜00年ヤンキース以来の21世紀初のWS連覇へ、今PS6本目となる本塁打にも期待がかかる。