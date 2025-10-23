「ニューヨークに何故かあるブックオフ、めちゃくちゃブックオフで笑った」



【写真】カテゴリ棚まで日本語のまま！

こんなポストをされたのはでめきん（@demekeyn）さん。



投稿には、アメリカのニューヨークに存在する「まるで日本からワープしてきたかのようなブックオフ」の光景が紹介され、その驚きが多くの注目を集めました。



「ほんとに日本のブックオフそのまんまじゃん！」

「棚の雰囲気まで同じなのすごい」

「ニューヨーク行ったら絶対寄りたいスポットだわ」

「ファンコが並んでるのアメリカ感出てて笑う」



ニューヨークのブックオフを訪れたでめきんさんにお話を伺いました。



投稿した人に詳しく話を聞いた

ーーニューヨークのど真ん中で「日本そのままのブックオフ」を見つけた時は？



「棚の陳列の雰囲気がまるで日本からワープしてきたかのような再現度でビックリしたうえに、さすがに売ってる書籍は洋書のみなのかなと思いきや、まんま日本の文庫や書籍も売っていてさらに驚きました。



自分は中古フィギュア目当てで伺ったのですが、ちょくちょく日本では売られていないフィギュアもあってアツかったです」



ーー実際に店内を歩いてみて、日本のブックオフとの違いや共通点で一番驚いた点を教えてください！



「同じ点に関しては、まずお店中で使われている黒っぽい鉄製の本棚が日本で使われているのと同じものなのではないかと思いました。また、本の分類の札も、日本語のものに関しては書体が同じようでした。並べ方も日本とまんま同じようでした。



日本と違う点に関しては、まず全体としては洋書の割合のほうが多かったです。写真には上げていませんが2階は全て洋書でした。また、店内放送はさすがに日本のブックオフと同じ（あの耳に残るやつ）ではなく、ラジオっぽいものが流れていました」



ーー英訳版マンガや現地ならではの商品もあったそうですが、特に印象に残ったアイテムは？



「一番印象に残ったのは、ツリーのツイートに写真を載せた『ジョジョ 4部』の英訳コミックスでした。



他の英訳漫画がペーパーバックなのに、なぜか『ジョジョニウム』と『ジョジョ 4部』だけハードカバーで、しっかりとしてかっこいい装丁の表紙や、ジョジョ独特の語録の英訳が見られて面白かったです」



ーー中古フィギュアやグッズのラインナップも豊富だったとのことですが、日本との“違和感”や“ここがアメリカっぽい”と感じた部分はありましたか？



「フィギュアに関しては、陳列方法や値づけ等は日本とほぼ同じようでしたが、一点、ファンコというアメリカでポピュラーな二頭身のフィギュアシリーズの中古品が大量に売られていたのが印象的でした。



日本ではここまでの規模で店頭で売られている光景はまず見かけないので、ギャップとして一番面白かったです」



ーー投稿を見た人から「行ってみたい！」という声が多いですが、実際に訪れてみて観光としてもおすすめできると感じましたか？



「日本のブックオフを知っている人なら、あまりのまんま具合やちょっと違う点を見るだけでもすごく楽しいのでぜひおすすめです！近場にニンテンドーのストアやロックフェラーセンターなど観光地も多いので、ハシゴするのにもオススメなスポットです」



ーー他にも日本のお店はニューヨークにありましたか？



「ラーメン屋の一蘭がニューヨークに二店舗あるので行ってみようと思ったのですが、どちらの店舗も他の店では見かけないほどめちゃくちゃ並んでいて結局入れませんでした…！」



でめきんさんは「このあとニューヨークでの洋画や海外ドラマのロケ地巡りの投稿を上げていくので、よければ見ていただけますと嬉しいです！」と話してくれました。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）