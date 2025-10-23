講談社から、東京ディズニーランドを心ゆくまで満喫するための情報がつまったガイドブックの最新版「東京ディズニーランド パーフェクトガイドブック 2026」が登場。

表紙に「魔法使いの弟子」の「ミッキーマウス」をレイアウトした、見ているだけでワクワクするデザインになっています☆

講談社「東京ディズニーランド パーフェクトガイドブック 2026」

価格：1,980円（税込）

発売日：2025年10月27日（月）

販売店舗：全国の書店、Amazonなど

東京ディズニーランドでの一日がさらに輝くこと間違いなしのガイドブック最新版「東京ディズニーランド パーフェクトガイドブック 2026」が講談社より登場。

とじ込み付録は、切り取って持ち歩ける「東京ディズニーランドの大きなマップ」と、ファンにはたまらない「トゥーンタウンの特製ポストカード」

紙のマップを持っているとスマホの充電が切れそうなときにも安心なほか、まだ携帯を持っていない子どもに渡しておくのもおすすめです。

巻頭では、東京ディズニーランドを最大限に楽しむための「攻略法」を大特集。

いつ行くかを決めるために知りたい東京ディズニーリゾートの最新ニュースはもちろん、パレードルートの詳しい解説や、目的別のコースガイドなど、知りたい情報が満載です。

「エントリー受付」や「ディズニー・プレミアアクセス」などがなくても、誰もが気軽に楽しむことができるパレード。

どんなキャラクターが見られるのか、パーク内のどこを通るのかといった情報を知っておくと、写真を撮る際にも役立ちます。

せっかく東京ディズニーランドに行くなら、乗ってみたいアトラクションや食べたいフードなどもきっといっぱいあるはず。

どうやって回ったらいいのか悩んでいる方は、コースガイドのページがおすすめです。

4つのモデルコースを参考に、自分なりの回り方をイメージしておくと当日もスムーズに行動できます。

東京ディズニーランドの全アトラクションを紹介。

中でも人気の8大アトラクションは写真たっぷりに掲載されます。

レストランはテーマランド別に紹介しているので、今いるところにどんなレストランがあるのか探しやすいのがポイント。

人気のメニューをチェックして、何が食べたいかを吟味できます。

みんな大好きなポップコーンもMAPつきで紹介しているのも嬉しいポイントです☆

もうひとつのお楽しみはショッピング。

パークならではのかわいいグッズやお土産のお菓子など、人気の商品が厳選して掲載されているので、事前に欲しいものをチェックしておけます。

何度か行ったことがあるという方にもおすすめなのが「トリビア」のページです。

リピーターにも意外と知られていないネタが満載なので、一緒に行った人に教えたら感心されるかも！？

アトラクション、エンターテイメント、キャラクターグリーティング、レストラン、ショップ＆グッズまで、東京ディズニーランドに関するあらゆるジャンルを網羅し、読者のパーク体験をより濃密なものへと導くガイドブック。

東京ディズニーランドの魅力を凝縮したガイドの最新版「東京ディズニーランド パーフェクトガイドブック 2026」は全国の書店、Amazonなどで発売です☆

