広瀬仁美、緊急入院を報告「検査と治療が必要ということに」 『カクレンジャー』鶴姫役でスーパー戦隊シリーズ女性初のリーダー
『忍者戦隊カクレンジャー』（1994）でスーパー戦隊シリーズ女性初のリーダーだった鶴姫／ニンジャホワイト役を演じた、俳優、アーティストの広瀬仁美（45）が21日に自身のXを更新。体調不良で緊急入院したことを明かした。
【動画】『カクレンジャー』30周年記念インタビュー 今も変わらぬ美しさの広瀬仁美
今週末の25、26日に仙台でイベントを開催する予告をしていた広瀬。この日になって「皆様大変に申し訳ありません。仙台詳細のご報告したかったのですが、お詫びです。体調不良が続いていたのですが、本日より緊急の入院となってしまいました…」と伝えた。「しばらくの検査と治療が必要ということになってしまい…」と復帰まで時間が掛かるそうで「ドクターストップという形で仙台断念です。暫く治療に専念させていただきます」と無念の思いを語っていた。
この投稿にファンは「無事治ることを願っています」「また元気で明るい広瀬さんにお逢いできるのを楽しみにしています」とポストしていた。
【動画】『カクレンジャー』30周年記念インタビュー 今も変わらぬ美しさの広瀬仁美
今週末の25、26日に仙台でイベントを開催する予告をしていた広瀬。この日になって「皆様大変に申し訳ありません。仙台詳細のご報告したかったのですが、お詫びです。体調不良が続いていたのですが、本日より緊急の入院となってしまいました…」と伝えた。「しばらくの検査と治療が必要ということになってしまい…」と復帰まで時間が掛かるそうで「ドクターストップという形で仙台断念です。暫く治療に専念させていただきます」と無念の思いを語っていた。
この投稿にファンは「無事治ることを願っています」「また元気で明るい広瀬さんにお逢いできるのを楽しみにしています」とポストしていた。