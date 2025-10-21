Snow Man向井康二、“素”の表情で保湿 スキンケアシリーズ新CM＆ビジュアル解禁
【モデルプレス＝2025/10/21】Snow Manの向井康二が出演する「ちふれ」のスキンケア・保湿シリーズのWeb CM第2弾「季節の変化は、素顔にやってくる篇」が、10月21日より公開。あわせて、新ビジュアルも解禁された。
【写真】スノ向井康二、共演者絶賛の驚異スタイル
「季節の変化は、素顔にやってくる篇」は、向井と第1弾のWeb CM「素顔は語る篇」に登場したキャスト（ちふれユーザー）が、季節を経て再会。気温が下がり、乾燥が気になる季節に向けて対話をしながらフォトセッションを行い、被写体の“素”の表情（素顔）を引き出すというコンセプトになっている。
今回は、向井やキャストが商品を手にとり、やさしく顔になじませ、ここちよさそうな表情をする姿も。人々の肌をそっと支えるちふれ 保湿シリーズの魅力を伝えるCMに仕上がった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】スノ向井康二、共演者絶賛の驚異スタイル
◆向井康二、ちふれ新CM第2弾解禁
「季節の変化は、素顔にやってくる篇」は、向井と第1弾のWeb CM「素顔は語る篇」に登場したキャスト（ちふれユーザー）が、季節を経て再会。気温が下がり、乾燥が気になる季節に向けて対話をしながらフォトセッションを行い、被写体の“素”の表情（素顔）を引き出すというコンセプトになっている。
◆向井康二、ここちよさそうな表情も披露
今回は、向井やキャストが商品を手にとり、やさしく顔になじませ、ここちよさそうな表情をする姿も。人々の肌をそっと支えるちふれ 保湿シリーズの魅力を伝えるCMに仕上がった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】