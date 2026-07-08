木村拓哉（53）が今年3月に『吉野家』ブランドアンバサダー就任を発表して世間を驚かせたが、今月4日から新CМ"オレと麦とろ牛"編に変わり、木村が豪快に麦とろ牛丼をかき込む姿にファンは大喜びだという。【もっと読む】木村拓哉vs石原さとみ“牛丼CM”対決の行方…「キムタクが牛丼を食べた」目撃談は？今年3月の同社の売上高は前年同月比12.9％増と“キムタク効果”を改めて証明してみせたかに見えるが、実はそれほど単純に