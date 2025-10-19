「中間管理職の悩みが消えた」

「ハラスメントに配慮して働けるようになった」

この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。

「親身なつもり」かもよ？

「親身になってくれる上司」は、一見、理想的な存在に思えます。

しかし、部下の立場から見ると、ある種の「親身さ」がかえってプレッシャーや疲労の原因となっていることも少なくありません。

「親身なつもり」で実行されるマネジメントが、実は現場を疲弊させている。

そんな皮肉な構図について考えてみましょう。

親身すぎる「介入」は、自律を奪う

例えば、メンバーが少しでも困っていそうな様子を見せると、すぐに「どう？ 困ってない？」「大丈夫？ 代わろうか？」と声をかける上司がいます。

一見優しそうですが、こうした介入は、メンバーに「見張られている」「信用されていない」と感じさせることがあります。

また、「困ったときはいつでも相談して」と言いながら、実際には頻繁に口を出してくるタイプは、「相談の余地がない」と部下に思わせてしまうのです。

「共感」が過剰になるとブレる

親身なマネジメントのもう一つの罠は、「個人の感情」への過度な共感です。

「つらいよね」「わかるよ、しんどいよね」と感情に寄り添うことは悪いことではありませんが、それがすぎると「やらなくていい理由」を増幅させてしまいます。

組織に必要なのは、感情の共感ではなく、「成果につながる支援」です。

感情に共感しながらも、軸を失わずに進める姿勢が求められます。

「寄り添い型パワハラ」になっていないか？

近年では、「お前のためを思って言ってるんだ」が通じなくなりました。

しかし、その裏返しで増えているのが、「やさしさの皮をかぶった圧力」です。

たとえば、「無理しないでね」と言いながら、実際には納期が厳しいまま放置する、あるいは「任せるね」と言いながら、その判断に後から干渉する。

一見ソフトな物言いでも、実質的にはコントロールを強める言動は、「寄り添い型パワハラ」とも言える危険なマネジメントです。

親身になるとは「見守ること」である

本当に親身なマネジメントとは、メンバーの状況を把握しつつも、成長と責任の機会を与えることです。

手を出しすぎず、過剰に同情もせず、しかしいつでもフォローできる位置にいる。

そんなバランス感覚が問われます。

メンバーのためを思うなら、「やさしい言葉」よりも「信頼の距離感」を意識するべきです。

（本稿は、『リーダーの仮面』の著者・安藤広大氏が書き下ろしたものです）