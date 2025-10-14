¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¿ô»ú¤Ç¸ì¤ë¡¢²ñ¼Ò¤Î¥Û¥ó¥Í¡×¤¬¡¢¡Ö¡Ú¶ÃØ³¡Û»°É©UFJ¤¬¥ê¡¼¥Þ¥ó´íµ¡¤ÇÄÏ¤ó¤À¡ÉÀ¤³¦¤ÎÌ£Êý¡É¨¡»°°æ½»Í§¡¦¤ß¤º¤Û¤È¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¤È¤Ï¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£ÆüËÜ¤Î3¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¡¢»°É©UFJ¡¢»°°æ½»Í§¡¢¤ß¤º¤Û¤Î´Ö¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë½ãÍø±×1Ãû±ß¤â¤Îº¹¤ÎÇØ·Ê¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·Ð±ÄÀïÎ¬¤«¤é²ò¤­ÌÀ¤«¤·¤¿¡£

Æ°²è¤Ï¤Þ¤º¡¢3¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ²áµîºÇ¹â¿å½à¤ÎÍø±×¤òµ­Ï¿¤¹¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢»°É©UFJ¤È¤ß¤º¤Û¤Î´Ö¤Ë¤ÏÌó1Ãû±ß¤È¤¤¤¦µðÂç¤ÊÍø±×³Êº¹¤¬Â¸ºß¤¹¤ë»ö¼Â¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡£¤³¤Îº¹¤Îº¬¸»¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¶áÇ¯¤Î¶ÈÀÓ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Îò»ËÅª¤Ê·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤Ë¤¢¤ë¤È²òÀâ¤Ï¿Ê¤à¡£

¤½¤Î³Ë¿´¤Ï¡¢2008Ç¯¤Î¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯»þ¤Ë»°É©UFJ¤¬²¼¤·¤¿·èÃÇ¤Ë¤¢¤ë¡£Åö»þ¡¢À¤³¦Åª¤Ê¶âÍ»´íµ¡¤Ç·Ð±ÄÆñ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊÆÂç¼êÅê»ñ¶ä¹Ô¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢»°É©UFJ¤ÏÌó90²¯¥É¥ë¡ÊÅö»þ¤Î¥ì¡¼¥È¤ÇÌó9000²¯±ß¡Ë¤â¤Îµð³Û½Ð»ñ¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¡£»Ô¾ì¤¬º®Íð¤¹¤ëÃæ¤Ç¤Î¤³¤Î°ì¼ê¤Ï¡¢¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¤òµß¤¦¡ÖÇòÇÏ¤Îµ³»Î¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Ê¥¤¥È¡Ë¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£

¤³¤ÎÀïÎ¬ÅªÅê»ñ¤Î·ë²Ì¡¢»°É©UFJ¤Ï¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¤Î³ô¼°Ìó23%¤òÊÝÍ­¤¹¤ëÉ®Æ¬³ô¼ç¤È¤Ê¤ê¡¢»ýÊ¬Ë¡Å¬ÍÑ´ØÏ¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÍø±×¤Î°ìÉô¤ò¼«¼Ò¤ÎÏ¢·ë·è»»¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¤¬¹¥Ä´¤Ê¶ÈÀÓ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»°É©UFJ¤Ë¤ÏËèÇ¯¿ôÀé²¯±ßµ¬ÌÏ¤Î°ÂÄê¤·¤¿¼ý±×¸»¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤¬¡¢Â¾¤Î2¹Ô¤È¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ°²è¤ÏÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£

°ìÊý¤Ç¡¢»°°æ½»Í§¤Ï¹ñÆâ¤Î¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿Í¸þ¤±¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸úÎ¨²½¤ä¡¢¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤ÎÍ­ÎÏ¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÊ¬»¶Åê»ñ¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÀïÎ¬¡×¤ÇÃå¼Â¤ËÀ®Ä¹¡£¤ß¤º¤Û¤Ï¡¢²áµî¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤Î¶ì¶­¤«¤éÃ¦µÑ¤·¡¢¶ä¹Ô¡¦¾Ú·ô¡¦¿®Â÷¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ë¡Ö¶ä¾ÚÏ¢·È¥â¥Ç¥ë¡×¤òÉð´ï¤Ë¡¢ÆÃ¤ËÊÆ¹ñ¤ÎÅê»ñ¶ä¹Ô¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£³Æ¹Ô¤¬°Û¤Ê¤ëÀïÎ¬¤Ç¹â¼ý±×¤ò¾å¤²¤ëÃæ¡¢»°É©UFJ¤ÎÆÍ½Ð¤·¤¿Íø±×¤Ï¡¢¶âÍ»´íµ¡¤Î±²Ãæ¤ÇÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÂçÃÀ¤Ê°ì¼ê¤¬À¸¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£

