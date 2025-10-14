この日、とん君は大好きなジャーキーとそうでないものの音を聞き分けられるのか、知りたくなった飼い主さん。早速庭にいるとん君へ入れ物を振って試してみたところ、驚きの反応が返ってきました。

「わかるんだ。学習能力高い」「なんでわかるん？」と視聴者からの注目を集め、11万回以上再生されています。

とん君は聞き分けられるのか？

今回ご紹介するのは、Instagramアカウント『shibainuton』へ投稿された、柴犬「とん君」の様子です。この日、とん君が大好きなジャーキーの音と他のものの音を聞き分けられるのか気になった飼い主さん。

まずいりごまの袋を振ってみますが、とん君は無反応。続いて人間用のチーズを振ってみると、これも無反応。庭にいるとん君の耳は音にピクリと反応したものの、振り向いたりすることはなかったといいます。

ジャーキーの容器を振ってみると…？

それではと最後に取り出したのは、大好物のジャーキー。容器を振ってみると瞬時に振り返り、すくっと立ち上がると家の中に入ってくるとん君。その反応の速さは飼い主さんも思わず笑ってしまう程でした。

袋とタッパーの音の違いはあれど、大好きなジャーキーはこの音が鳴る容器に入っていると、とん君はちゃんと覚えている様子。掃き出し口のすぐ近くとはいえ庭にいたのに、家の中の音を聞いて判断できたことにも驚きです。

自家製ジャーキーが大好き！

飼い主さんが作ってくれる、この自家製鶏むねジャーキーが大好きなとん君。できあがる日には、散歩から帰ると機械まで直行して「開けて」とおねだりするそうで、その中に大好きなものがあることをよく分かっているのだとか。

2キロの鶏むね肉で約3週間分だというジャーキーを、毎回18時間もかけてとん君のために作ってくれる飼い主さん。これからもそんな飼い主さんからの愛情をいっぱい受けて、たくさんの可愛い笑顔を見せてほしいです。

この投稿へは「さすがとんくん！！大好きな音はバッチリ分かっちゃいますね～」「トンさんすごいですね」「パパさんの嬉しそうな笑い声、最高」「おやつ何度もあげたくなっちゃいますね～」「いつもの音には敏感」「スッゲートン君！」「お父さんの笑い声に最近幸せをもらってます笑笑」「とん君の後ろ姿がめちゃくちゃ可愛い」「お父さんの笑い方好き とん君が可愛くて仕方ないって伝わる」など、とん君の反応の正確さに驚いた視聴者から多くのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『shibainuton』では、柴犬「とん君」と飼い主さんの、見ていると思わず笑顔になるような日々が公開されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「shibainuton」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。