ブルワーズとのリーグ優勝決定S前のPR画像

【MLB】ブルワーズ ー ドジャース（日本時間14日・ミルウォーキー）

ドジャースは13日（日本時間14日）からブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第1戦に臨む。試合前にMLB公式や地元放送局が投稿した告知画像。大谷翔平投手は当然の起用となったが、佐々木朗希投手も大々的に登場し「佐々木朗希の存在感よ」とファンも興奮している。

MLB公式X（旧ツイッター）は試合前に「ナショナル・リーグ王座への戦いが今夜ミルウォーキーで開幕」とし、ドジャースとブルワーズの“象徴的”な3人ずつを並べる画像を投稿した。ドジャースはテオスカー・ヘルナンデス外野手、大谷、佐々木が起用され、ブルワーズはアブナー・ウリベ投手、ウィリアム・コントレラス捕手、ジャクソン・チュリオ外野手が選ばれた。

また、地元放送局「スポーツネットLA」の公式Xも「旅が続く。ナ・リーグ王者に向け、ドジャースvsブルワーズ」と綴って写真を添えた。こちらは4選手が起用され、ムーキー・ベッツ内野手、佐々木、T・ヘルナンデス、大谷が選ばれた。ブルワーズはチュリオ、クリスチャン・イェリッチ外野手、コントレラス、フレディ・ペラルタ投手が対峙する構造になっている。

「佐々木朗希の存在感よ」「あちらの方が作るこういう画像、本当にカッコいい」「ここにもロウキ！」とファンが注目したのは、ドジャースの“守護神”となった佐々木だ。

レギュラーシーズンはなかなか結果が残せず、故障もあって長期離脱したものの、9月24日（同25日）のメジャー復帰後はリリーフとして躍動。不振のブルペンの救世主的存在になっている。大一番の“顔”として選ばれるまでになり、今後の活躍にも期待が高まるばかり。大一番でどんな輝きを見せるだろうか。（Full-Count編集部）