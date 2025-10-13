スヌーピーのメジャーリーグコラボTが「JEANS MATE」から登場！新作は“和”がテーマ
ジーンズを中心としたリーズナブルなカジュアルウエアを取りそろえる「JEANS MATE(ジーンズメイト)」から、大好評の「PEANUTS(ピーナッツ)」×「MLB(メジャーリーグベースボール)」コラボTシャツが登場。新作は“和”をテーマに、立体感のある刺しゅうなどさまざまな技法を取り入れている。
【写真】「JEANS MATE」から発売！「PEANUTS」×「MLB」コラボTシャツを見る
今回、新作で登場したコラボアイテムは「【PEANUTS×MLB】オリジナルデザイン 和柄Tシャツ」(5489円)。ロサンゼルス・ドジャース、ニューヨーク・ヤンキース、シカゴ・カブスの3チームのデザインで、それぞれブラックとホワイトの2色展開、サイズはMEDIUM、LARGE、X-LARGEの3サイズだ。
これまでに発売され、好評だったコラボシリーズと同様に、素材はコットン100%。太番手の糸を採用するなど、しっかりとした生地感が特徴。身幅が広めなので1枚でもさらりと着られるほか、これからの時季は羽織りものをプラスするのもおすすめ。
野球は、「PEANUTS」の仲間たちも大好きなスポーツ。メジャーリーガーに扮したスヌーピーやチャーリー・ブラウンがかわいいのは当然のこと、今回は和モチーフの取り合わせがユニークだ。浮世絵を彷彿とさせるドジャース、提灯モチーフやカタカナを取り入れたヤンキース、富士山を背景にスーベニアジャケットのようなレイアウトで仕上げたカブスと、チームごとに遊び心満点のグラフィックは、ほかでは見つからないオリジナリティが魅力！
以上のアイテムを購入したい人は「charadinate(キャラディネート)」からぜひチェックを！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
