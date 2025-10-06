Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¡¢½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡ØÅ´ÏÓDASH¡Ù¤Ç¡Ö°û¤ó¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¥ï¥¤¥óÄË°û²óÊüÁ÷¤ÎÈéÆù
¡¡¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ë¤è¤êÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡ÖA¤§! group¡×Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¡£10·î5ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¢°Ê²¼¡ØÅ´ÏÓDASH¡Ù¡Ë¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µÞ¤¤çº¹¤·ÂØ¤¨¤é¤ì¤¿´ë²è¤Ç¤ÎSUPER EIGHT¡¦²£»³Íµ¤ÎÈéÆù¤ÊÈ¯¸À¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÁð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï4ÆüÁáÄ«¡¢¿·½É¤Ç²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£6Æü¸áÁ°9»þÈ¾¤Ë¤Ï¡¢·Ù»ëÄ£»°ÅÄ½ð¤«¤éÅìµþÃÏ¸¡¤ËÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡5Æü¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤À¤Ã¤¿¡ØÅ´ÏÓDASH¡Ù¤Ï¡¢»³ËÜ¹Ì»Ë¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¡¢¤½¤·¤ÆSixTONES¡¦¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤¬½Ù²ÏÏÑ¤Ç¿¼³¤µû¤òÄà¤ë´ë²è¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢»£±ÆºÑ¤ß¤À¤Ã¤¿¡ÖµðÂç¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤òÊá³Í¤»¤è¡×¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î´ë²è¤Ë¤Ï¡¢¾ëÅçÌÐ¤µ¤ó¤È²£»³¤µ¤ó¤é¤¬½Ð±é¡£Êá³Í¤·¤¿¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤òËÜ³Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¥óÎÁÍý¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ëÊ¡²¬¡¦Ãæ½£¤Î²°Âæ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¡¢ÎÁÍý¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÏºî¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¥ª¥ª¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤ò»È¤Ã¤¿¥Ñ¥¹¥¿¤¬ÅÐ¾ì¡£Å¹¼ç¤«¤é¡ØÇò¥ï¥¤¥ó¤¬ÀäÂÐ¤¢¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤è¤«¤Ã¤¿¤é¡Ù¤ÈÇò¥ï¥¤¥ó¤ò¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë²£»³¤µ¤ó¤¬¡Ø¤¨¡¼¤Ã¡¢¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«!?¡¡DASH¤Ã¤Æ°û¤ó¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È´î¤Ó¤ò±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ÇÈ¿±þ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡²£»³¤Ï¡Ö³°¤Ç°û¤à¤Î¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤Í¡×¤ÈÄË°û¡£¾ëÅç¤â°ìµ¤¤Ë°û¤ß´³¤·¤Æ¡Ö¤¢¤¡¤¡¤¡¤¡¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥ï¥¤¥ó¤òÌ£¤ï¤¦ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²£»³¤Î¡ÖDASH¤Ã¤Æ°û¤ó¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢X¤Ç¤Ï¡¢
¡Ô¡ØDASH¤Ã¤Æ°û¤ó¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ï¥Þ¥º¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡Õ
¡ÔDASH¤Ã¤Æ°û¤ó¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡© ¤¢¤Ã¡£¡£¡£¡Õ
¡Ô²£»³¤¯¤ó¤Î¡ÖDASH¤Ã¤Æ°û¤ó¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡×¤¬¶Á¤¯¤Í¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÊüÁ÷ÆâÍÆ¤ÈÁð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊá¤Î¾õ¶·¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿È¿±þ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÁð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃÙ¹ïÊÊ¤ä¼òÊÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶È³¦Æâ¤Ç¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯¡¢2023Ç¯¤È¡ØÅ´ÏÓDASH¡Ù¤Ç3»þ´Ö¤â¤ÎÂçÃÙ¹ï¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÁð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ØÀ¾Jr.»þÂå¤Ë°ì½ï¤À¤Ã¤¿º£¹¾ÂçÃÏ¤µ¤ó¤Ï¡¢2023Ç¯8·îÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Øº£¹¾ÂçÃÏ¤Î¥ì¥³¥á¥ó¡ª¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¤Ç¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ø¥ê¥Á¥ã¤¢¤¤¤Ä¤è¤¦ÃÙ¹ï¤·¤Æ¤¿¤Ê¤¢¡Ù¡Ø¤¯¤Ã¤µ¤¤Æ÷¤¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÍè¤ë¤ó¤è¡Ù¤ÈË½Ïª¡£¸ì¤ê¸ý¤Ö¤ê¤«¤é¡¢¿¼¼ò¤·¤Æ¤ÏÃÙ¹ï¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡×
¡ØÅ´ÏÓDASH¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¼ò¡×¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢¸µTOKIO¤Î»³¸ýÃ£Ìé¤Î¥±¡¼¥¹¤â»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö»³¸ý¤µ¤ó¤Ï2018Ç¯¡¢¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÌ¤À®Ç¯¤Ø¤Î¶¯À©¤ï¤¤¤»¤Ä»ö·ï¡ÊÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¡Ë¤òµ¯¤³¤·¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Ë¤è¤ë¥Ð¥¤¥¯»ö¸Î¡ÊÎ¬¼°µ¯ÁÊ¡Ë¤òµ¯¤³¤¹¤Ê¤É¡¢°û¼ò¤¬¤«¤é¤àÉÔ¾Í»ö¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë·ÝÇ½³¦¤òµî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¼ò¤Ï°û¤ó¤Ç¤â°û¤Þ¤ì¤ë¤Ê¡×¡¼¡¼°û¼ò¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÉÔ¾Í»ö¤Ç·ÝÇ½³¦¤òµî¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤Î»Ñ¤«¤é¡¢¸åÇÚ¤¬³Ø¤Ö¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£