¡¡Snow Man¤Î¸þ°æ¹¯Æó¡Ê31¡Ë¤é¤¬4ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö·ÝÇ½¿Í¤¬ËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤¿¡ª¥É¥Ã¥¥êGP¡×¡ÊÅÚÍË¸å7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÊÈ¯¸À¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Î´ë²è¤Ç¤ÏÈ³¥²¡¼¥à¤ò·ü¤±¡¢2¥Á¡¼¥à¤Ç¡Öµ²±ÎÏÂÐ·è¡×¤ò¼Â»Ü¡£ÌÍÎÁÍý¤ÎÌ¾Á°¤òµ²±¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤Î¥Ñ¥¹¥¿¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¢¥Þ¥È¥ê¥Á¥ã¡¼¥Ê¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¸þ°æ¤é¤¬¡¢Ê¹¤´·¤ì¤Ê¤¤Ã±¸ì¤Î³Ð¤¨Êý¤È¤·¤Æ¡Ö¥¢¥á¤ò¼è¤ëÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡×¤È¡ÖA¤§! group¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤òÆþ¤ì¤ÆÄó°Æ¡£½Ð±é¼Ô¤é¤Ç²¿ÅÙ¤âÏ¢¸Æ¤·µ²±¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÊüÁ÷¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤½¤ÎÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¤ò·Ù»ëÄ£¤¬¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ëº£Æü¤Îº£Æü¤Ç¤ÏÂÐ½è½ÐÍè¤º¡×¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¡Ö¤è¤â¤äÊüÁ÷Æü¤ËÂáÊáÊóÆ»½Ð¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¡×¤ÈÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£