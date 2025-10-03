ロシアのプーチン大統領は２日、欧州諸国が「軍事化」の動きを強めていると主張し、対抗措置を示唆して威嚇した。

露軍の無人機（ドローン）による領空侵犯が相次いでいることを受け、防空体制の強化を図る欧州をけん制した。露南部ソチで行われた「バルダイ会議」で述べた。

プーチン氏は会議に参加した国内外の有識者らを前に演説し、「勢いを増す欧州の軍事化を注視している」と強調。その上で「ロシアの安全保障や主権への脅威が生じた場合、我々は迅速に対処する」と警告した。

欧州各国で相次ぐ露軍無人機の領空侵犯について、露側は関与を認めていない。演説後の質疑応答で、デンマークで最近、正体不明の無人機が飛来したことについて問われたプーチン氏は、「もう飛ばさない」と冗談めかして語り、会場をけむに巻いた。

米国との関係改善を狙うプーチン氏は８月の米露首脳会談を評価し、「会談を主催してくれたことに感謝する」と述べ、トランプ米大統領を持ち上げた。

一方、米政権がウクライナに長距離攻撃を可能にする巡航ミサイル「トマホーク」の供与を検討していることに関しては、実現すれば「米露関係は新たなエスカレーションの段階に入る」と警戒感を示した。

ロシアが占拠するウクライナ南部ザポリージャ原子力発電所で外部電源の喪失が長期化していることを問われると、「制御下にある」と強調し、ウクライナ側が同原発を攻撃していると主張した。