【松のや】公式Xのお得クーポン公開中！10月からの変更点に要注意。
松のやでは、公式Xで公開していたクーポンの二次元バーコードが2025年10月1日15時から変更になっています。
最新クーポンの二次元バーコードをチェック
25年9月からロースかつ定食やチキンかつ定食、アジフライ定食などのメニューがお得になるクーポンを公式Xで公開中。
そのクーポンにある二次元バーコードが、25年10月1日15時から新しいものに変更となっています。
最新の二次元バーコード（クーポン）を使用すると、下記メニューがお得に食べられます。
・ロースかつ定食...550円（140円引き）
・鬼おろしぽん酢ロースかつ定食...600円（190円引き）
・味噌ロースかつ定食...600円（190円引き）
・チキンかつ定食...590円（200円引き）
・鬼おろしぽん酢チキンかつ定食...690円（200円引き）
・味噌チキンかつ定食...690円（200円引き）
・タルタルチキンかつ定食...690円（200円引き）
・アジフライ定食...780円（110円引き）
・ロースかつ＆アジフライ定食...880円（110円引き）
・カキフライ定食...880円（110円引き）
・ロースかつ＆カキフライ（2個）定食...880円（110円引き）
・たっぷりカキフライ（7個）定食...1180円（110円引き）
9月10日・12日・24日に松のや公式Xで公開された二次元バーコードは使えないとのこと。行く予定のある人は最新の投稿をチェックして。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部