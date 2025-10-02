【松のや】公式Xのお得クーポン公開中！10月からの変更点に要注意。

松のやでは、公式Xで公開していたクーポンの二次元バーコードが2025年10月1日15時から変更になっています。

最新クーポンの二次元バーコードをチェック

25年9月からロースかつ定食やチキンかつ定食、アジフライ定食などのメニューがお得になるクーポンを公式Xで公開中。

そのクーポンにある二次元バーコードが、25年10月1日15時から新しいものに変更となっています。

最新の二次元バーコード（クーポン）を使用すると、下記メニューがお得に食べられます。

・ロースかつ定食...550円（140円引き）

・鬼おろしぽん酢ロースかつ定食...600円（190円引き）

・味噌ロースかつ定食...600円（190円引き）

・チキンかつ定食...590円（200円引き）

・鬼おろしぽん酢チキンかつ定食...690円（200円引き）

・味噌チキンかつ定食...690円（200円引き）

・タルタルチキンかつ定食...690円（200円引き）

・アジフライ定食...780円（110円引き）

・ロースかつ＆アジフライ定食...880円（110円引き）

・カキフライ定食...880円（110円引き）

・ロースかつ＆カキフライ（2個）定食...880円（110円引き）

・たっぷりカキフライ（7個）定食...1180円（110円引き）

9月10日・12日・24日に松のや公式Xで公開された二次元バーコードは使えないとのこと。行く予定のある人は最新の投稿をチェックして。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部