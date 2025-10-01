道山ケイ氏「やるべきことができていればゲーム時間は気にしなくていい」発言に共感の声
YouTube動画「【ゲーム依存】時間の約束を守れない子供に親はどう対応すべき？３つのポイント」にて、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、ゲーム時間の約束を守れない子供への具体的な対応法について語った。道山氏は元教師としての経験を生かし、視聴者から寄せられた「ゲーム好きな11歳の息子が、時間を決めても約束を守れず、依存症にならないか不安」という相談に丁寧にアドバイスを送った。
道山氏は「ゲーム依存症かどうかは『やるべきことができているかどうか』で見極めるべき」と独自の視点を提示。「たとえば1日5時間ゲームをしていても、宿題や学校、睡眠など日常生活に支障がなければ『全く問題ない』。一方、生活リズムや学校に支障が出ている場合は依存症の可能性を疑うべき」と力説した。
また、子供がゲームのルールを守れない理由について、「ルールを決めてからの時期」「ルールの内容」「親子関係」の3つの観点から分析。道山氏は「最初のうちは多少オーバーしても仕方ない」「守れない約束を作ってしまっていないか話し合うこと」「親子関係が良好であること」を大切にすべきだと語る。特に、ルールについては「子供と話し合って決めることが大事」だとし、「日頃から親子で良好な関係を築くことがルール遵守には必須」とした。
さらに実践的なポイントとして、「ゲームはキリの良いところでやめたいものだから、10時と決めたら15分くらいオーバーするのが普通。それくらいは大目に見ても良い」とし、「1分2分のズレで小言を言うよりも、心に余裕を持った対応を」とアドバイスした。「やるべきことさえできていれば、ゲーム時間自体を神経質に気にしなくてもいい」と強調。
動画の締めくくりで道山氏は、「基本はやるべきことができているかどうかを軸に親は考えるべき。もしも守れない場合は何か根本のズレがあるので調整しつつ、細かいことは大目に見るスタンスで家庭が円満になる」とまとめ、視聴者に温かいエールを送った。
