レッズとのワイルドカードシリーズ第1戦

【MLB】ドジャース ー レッズ（日本時間1日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は9月30日（日本時間10月1日）、レッズとのワイルドカードシリーズ第1戦に「1番・指名打者」で先発出場する。ポストシーズン通算4本目の豪快アーチに期待がかかる。

大谷は今季158試合に出場して打率.282、55本塁打、102打点、OPS1.014を記録。3年連続本塁打王こそならなかったが、本塁打数は自己＆球団最多を更新する好成績を残した。

昨年のポストシーズンでは16試合出場して打率.230、3本塁打、10打点、OPS.766だった。今世紀初のワールドシリーズ連覇へ豪快アーチに期待がかかる。

日本選手がポストシーズンで2年連続本塁打を放てば、2003〜2005年まで3年連続で記録した松井秀喜（ヤンキース）以来となる。

レッズは剛腕ハンター・グリーンが先発する。今季は19試合登板で7勝4敗、防御率2.76。8月25日（同26日）のドジャース戦では5回6安打5失点で4敗目を喫した。（Full-Count編集部）