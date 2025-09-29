この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

思春期の子育てアドバイザー・道山ケイが指南 「塾が嫌な子ども」への最初のアプローチは“話さない”こと

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで発信を行う思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、「【受験生】塾が嫌な子どもを本気で勉強モードに切り替える方法とは？」と題し、受験期に塾を嫌がる中3生を持つ親からの相談に答えた。動画の冒頭で道山氏は、「親と楽しく会話できてメンタルも落ち着いているが、塾の話になると子どもが嫌がる」という悩みに寄り添い、中学3年生でありながら受験への本気スイッチがうまく入らない現状を詳しく分析した。



道山氏は、「まず優先すべきは塾や勉強の話をやめること」と断言。「塾を嫌がっているお子さんに無理に塾の話をすると“愛情ボルメーター”が下がってしまい、せっかくの良好な親子関係がまた悪い状態に戻ってしまいます」と強調する。そのうえで、「お父さんお母さんの愛情をしっかりと子どもに届けることが最初のステップ」とし、「子どもが嫌がることを控え、喜ぶ話題を増やすことで、親子関係が安定し登校も改善しやすくなる」と実践的アドバイスを語った。



続けて、「志望校の明確化も欠かせません。『普通科高校に行きたい』だけでは不十分。なぜその高校に行きたいのか、何が魅力なのか、しっかり突き詰めることで初めて勉強に本腰が入ります」と述べ、表面的な志望動機ではなく、本人が“心の底から行きたい”と思える目標に導く重要性を説いた。また、「やるべきことの明確化」についても、「目標と現在のギャップを具体的な計画で埋めていく必要があります。計画は偏差値や期間を考慮して細かく細分化し、実行できるレベルに落とし込むことが大切」とアドバイスを加えている。



現実的な対応としては、「起立性調節障害で起きられない場合は無理に起こす必要はない」とし、「子どもと相談のうえ、必要であれば小児科に相談して対策を考えてほしい」と医学的サポートも提案した。



最後に道山氏は「もしお子さんが塾に行きたがらずやる気スイッチが入らない場合は、今日のポイントを一度チェックして試してみてください」と視聴者にエールを送り、動画を締めくくった。