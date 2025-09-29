な、懐かしいーーーーッ！【セリア】大人こそ買いたい♡「平成キャラグッズ」

昨今ブームを巻き起こしている平成レトロ。「とっとこハム太郎」や「エンジェルブルー」など、懐かしのキャラクターたちが再び脚光を浴びています。【セリア】などの100円ショップでも、そんな「平成キャラグッズ」が続々と登場。今回はその中から、懐かしさに心ときめくアイテムをピックアップして紹介します。あの頃憧れだったアイテムが、大人になった今なら気軽に買えちゃうかも。

何が出るかお楽しみ ハム太郎キーホルダー

【100円ショップ（ダイソー・セリア等）】「ラバーキーホルダー②」\110（税込）

ハム太郎のキーホルダーは、愛らしいお顔に厚みのあるラバー素材が魅力。キラリと光るゴールドチェーンもお値段以上のクオリティを感じさせます。種類は全部で8つあり、どのキャラクターがゲットできるかは開けてからのお楽しみのブラインド仕様。おみくじ感覚で買えるので、リピ買いしたくなるかも。

実用性もバッチリ、ハム太郎のコンパクトミラー

【100円ショップ（ダイソー・セリア等）】「カードミラー」\110（税込）

ハム太郎とリボンちゃんのウィンク姿が愛おしい、手のひらサイズのミラー。ヒマワリのタネやハートが散りばめられているのもかわいらしい印象です。カードタイプなのでコンパクトなバッグや化粧ポーチにもさっと入れられそう。持ち運びやすく、実用性はもちろん日々の癒やしになってくれるはず。

パッケージ風デザインがかわいいミニポーチ

【セリア】「エンジェルブルー ボールチェーン付きキャンディポーチ」\110（税込）

キャンディの個包装のようなパッケージに乙女心をくすぐられる、「エンジェルブルー」のミニポーチ。レトロなギンガムチェックやフルーツのモチーフも平成レトロのムードを盛り上げます。ファスナーは背面に付いていて、中に何を入れようか小さい頃を思い出してワクワクしてしまうかも。

さりげなく身につけたいピンバッチ

【セリア】「AB＆DL ブラインド ピンバッジ」\110（税込）

こちらも、どのデザインが登場するか開封するまでお楽しみのアイテム。ころんと小さなサイズ感で、さりげなくバッグやポーチに付けられるピンバッチです。デザインは全部で10種類。それぞれに「エンジェルブルー」や「デイジーラヴァーズ」のキャラクターたちが描かれています。形もハートや丸など様々。ついコンプリートを目指したくなるかも。

