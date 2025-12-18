KFCから年末年始限定の「ケンタお重」が、2025年12月26日(金)より全国の店舗で登場します。オリジナルチキンやビスケット、ナゲット、ポテト、さらにぷりぷりのえびフライを重箱に詰め込んだ贅沢なセットで、家族や友人との食卓を華やかに彩ります。松・竹・梅の3種類から選べるラインナップで、今年の幕開けを特別な時間にしてみませんか♡ 贅沢メニューがぎっしり詰まった「ケンタお重」 「ケンタお重(梅)」イメ