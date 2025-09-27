【返して！月3万借金兄】妹から警告「借金のこと話すよ？」追い詰められる心＜第8話＞#4コマ母道場
自分の大切な家族がお金のピンチに見舞われてしまったら……「金銭的な余裕があったら助けてあげたいな」と思う人もいることでしょう。身内だから口約束で、利子もなし……など、条件をゆるめに設定する場合もあるかもしれません。しかし相手が「身内」であることに甘え、返済を滞らせてしまったら……あなたならどうしますか？
第8話 どうしても言えない【ケイシの気持ち】
ちなみにご両親の離婚原因は、お父さんの借金問題と女性問題です。ケイシさん・ミズキさんのお父さんは、「家計に大ダメージ」とはいかないまでも、ちょこちょこ借金を繰り返し、そのうえ女性にだらしがなかったのだとか。ケイシさん、女性にたいしては一途のようですが、金銭感覚はもしかしたらお父さんの影響があるかもしれませんね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
