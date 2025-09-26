ドジャースは勝利し4年連続23回目の地区優勝を果たした

ドジャース・大谷翔平投手は25日（日本時間26日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で出場し、自己最多に並ぶ54号を放つなど勝利に貢献した。チームは4年連続23回目の地区優勝を果たした。大谷は試合後から1時間後、自身のインスタグラムを更新し、ストーリーズ機能でファンに優勝を報告し、同僚を称えた。

試合終了から約1時間後、シャンパンファイトも終えた大谷は自身のSNSを更新。ストーリーズ機能でMLB公式などの画像を引用する形で優勝報告などを行った。

まずは先制22号ソロなど2本塁打を放ったフレディ・フリーマン内野手がベンチでハイタッチするカット。その他にはこの日シーズン200奪三振を記録するなど6回4安打、7奪三振の無失点で12勝目をマークした山本由伸投手の画像を掲載し、称賛と感謝を伝えた。もちろん、自身の54号も公開した。

さらには地区優勝を伝える「CHAMPIONS LA」の球団投稿も引用。ファンに優勝を報告した。大谷はワイルドカードへ向け「まだどういうふうに進んでいいかわからないですけど、本当に自分の仕事、一人一人がやるべきことをやれば必ず勝てると思うので、頑張っていきたいなと思います」と語っていた。（Full-Count編集部）