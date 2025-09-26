「5番・右翼」で先発出場

【MLB】カブス ー メッツ（日本時間26日・シカゴ）

カブスの鈴木誠也外野手が25日（日本時間26日）、本拠でのメッツ戦に「5番・右翼」で先発出場。第2打席で39試合ぶりとなる28号ソロを放つと、第3打席で2打席連続の29号3ランを放った。

8月6日（同7日）レッズ戦以来の一発。6点リードを許した4回無死の第2打席にマクリーンのチェンジアップを捉え、左中間に運んだ。打球速度108・4マイル（約174キロ）、飛距離434フィート（約132メートル）、角度30度だった。

さらに6点リードされた6回の第3打席でも、マクリーンのスライダーを左中間に叩き込んだ。打球速度101.9マイル（約164キロ）、飛距離348フィート（約106.1メートル）、角度28度だった。今季5度目のマルチ本塁打で、4打点の大暴れとなった。

8月は1本塁打8打点、9月は本塁打ゼロと苦しんでいたが、日本人で松井秀喜、大谷翔平に続く30本塁打に王手をかけた。また、97打点となり、松井と大谷に続く100打点も見えてきた。

この日は先発の今永昇太投手が2本塁打を浴びるなど6回途中で8失点と炎上。大敗ムードだったが、逆襲の狼煙を上げた。（Full-Count編集部）