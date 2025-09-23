「FWJ2025広島」にも参加した正隨氏

広島や楽天でプレーした正隨優弥氏が23日、インスタグラムを更新。「もうすぐパパです！」として妻とのマタニティフォトを投稿した。ファンからも「おめでとう！」「とってもかわいい」と反響を呼んでいる。

正隨氏は今年5月にインスタグラムで結婚を発表。今回の投稿では、妊娠した妻のお腹をさわり「もうすぐパパです！ やっと会えると思うと……」と感慨深い様子で、「母子共に健康で元気でいてくれれば何よりです！ 全力サポート」と思いを明かした。

大阪桐蔭高で2014年夏に全国制覇を経験。亜大を経て2018年のドラフト6位で広島に入団した。2022年の現役ドラフトで楽天に移籍し、2023年オフに戦力外通告を受けて現役を引退。プロ通算は22試合で2本塁打、打率.118だった。引退後は阪神の女子クラブ野球チーム「阪神タイガース Women」でコーチを務めている。

また、12日にはフィジークの「FWJ2025広島」に参加したことを報告し、腹筋バキバキの引き締まった肉体を投稿していた。引退後に様々な挑戦を行い、プライベートでも怒涛の日々を過ごす29歳に「え、おめでとう」「ほなみさんめちゃくちゃかわいい元気なプレママいいですね」「これからも頑張らなければ！」など祝福の声が寄せられた。（Full-Count編集部）