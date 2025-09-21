CS進出へ…オリックスが競り勝つ

パーソル パ・リーグ公式戦は21日、3試合が行われた。楽天モバイルパークで行われた楽天-西武戦は、8-2で西武が勝利した。西武は2回、山村崇嘉内野手の二塁打と失策、長谷川信哉外野手、古賀悠斗捕手の適時打で3点を先制。その後も着実に加点し、計15安打8得点の猛攻を見せた。投げては先発の隅田知一郎投手が6回2失点の好投で、プロ入り初の2桁勝利となる10勝目を挙げた。

エスコンフィールドで行われた日本ハム-ロッテ戦は、7-2で日本ハムが勝利した。日本ハムは初回に水谷瞬外野手の12号2ランホームランで先制。3回にはフランミル・レイエス外野手の適時二塁打、郡司裕也捕手の9号2ランも飛び出すなど、序盤で大量点を奪い試合の主導権を握った。先発の福島蓮投手は5回2失点で5勝目を挙げ、昨季から続く自身の連勝記録を「6」に伸ばした。打線では野村佑希内野手が3安打を放った。

みずほPayPayドームで行われたソフトバンク-オリックス戦は、2-1でオリックスが勝利した。オリックスは頓宮裕真捕手と紅林弘太郎内野手のソロホームランで得点を挙げた。投げては先発の佐藤一磨投手が、再三のピンチを招きながらも5回無失点の粘り強い投球で、今季初勝利を飾った。救援陣も好投し、ソフトバンクの反撃を1点に抑えた。ソフトバンクは先発の有原航平投手が8回2失点と好投したが、打線が3度の満塁のチャンスを生かせず敗れた。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）