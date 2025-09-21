テン・カイウェイはフリーマン、マンシー、テオに死球を出した

【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間21日・ロサンゼルス）

ドジャースは20日（日本時間21日）、本拠地でのジャイアンツ戦に臨んだ。4回はマックス・マンシー内野手、テオスカー・ヘルナンデス外野手が相手先発に死球をぶつけられ、場内は大ブーイング。不穏な空気が漂った。

2-4で迎えた4回だった。2死一塁の場面、テン・カイウェイ投手のスイーパーがマンシーの右膝付近に直撃した。マンシーはその場で倒れ込み、バットを投げて怒りを示した。ジャイアンツ戦では直近4試合目で3死球目となった。

さらに続くT・ヘルナンデスにも3球目のスイーパーがすっぽ抜け、左肩付近に直撃。1イニング2個目の死球に場内は大ブーイングとなった。テン・カイウェイは初回にもフレディ・フリーマン内野手の足にボールをぶつけており、4回までに3死球と制球がかなり荒れている。

ドジャースは2死球などで2死満塁の好機を作るも、トミー・エドマン内野手が三邪飛に倒れて無得点に終わった。一方でテン・カイウェイは5回で降板している。（Full-Count編集部）