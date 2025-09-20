カーショー登板試合…逆方向へ飛び出した52号逆転3ラン

【MLB】ドジャース 6ー3 ジャイアンツ（日本時間20日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は19日（日本時間20日）、本拠地のジャイアンツ戦で5回に逆転の52号3ランを放った。レギュラーシーズンの本拠地最終登板となったカーショーの負けを消す一発に、米メディアも「ショウヘイはカーショーに負けが付くことを許さない！」と逆転弾を称えた。

この日はレジェンドであるカーショーの本拠地最終登板。負けるわけにはいかない。カーショーは5回途中2失点で降板となってしまったが、大谷は直後の5回の攻撃で逆方向への3ランを叩き込んだ。相手先発レイには第1打席から全て直球で勝負されていたが、ここぞの場面で完璧に捉え、スタンドへ運んだ。

勝てばポストシーズンが決まる大一番。確信の一発にバットを高く放り投げてダイヤモンドを一周。ベンチに戻ると、カーショーと笑顔で抱き合った。

米メディア「ドジャース・ネーション」のノア・カラムス記者はX（旧ツイッター）で「大谷翔平は、クレイトン・カーショウがドジャー・スタジアムでの最先発で敗戦投手になるのを許しませんでした。GOAT（史上最高）がGOATを助けた」と投稿。「NBCロサンゼルス」のマイケル・デュアルテ記者は「大谷がカーショーのレギュラーシーズンの本拠地最終登板でヒーローになるかもしれない。カーショーデーにショウタイムだ！」と、レジェンドを救った大谷の一発を称えた。

試合はそのまま勝利。大谷は試合後に「カーショーの記念の日に勝ちで終われたのはすごく大きい」と安堵の表情を見せた。（Full-Count編集部）