◇陸上 世界選手権東京大会 第8日 女子20キロ競歩（2025年9月20日 国立競技場発着）

女子20キロ競歩で藤井菜々子（26＝エディオン）が自らの日本記録を更新する1時間26分18秒をマークし、五輪、世界選手権を通じて日本女子初となる銅メダルを獲得した。男子35キロ競歩銅の勝木隼人（34＝自衛隊体育学校）に続き日本勢今大会2個目のメダル獲得。前回大会女王で今大会35キロ金メダルのマリア・ペレス（29＝スペイン）が1時間25分54秒で優勝し、史上初の2大会連続2冠を達成した。岡田久美子（33＝富士通）は1時間30分12秒で18位、柳井綾音（21＝立命大）は1時間35分44秒で37位だった。

エディオンなどで監督を務めた長距離指導者の川越学さんが先月に63歳で亡くなり、藤井は左肩に喪章をつけて出場。先頭集団でレースを進め、歩型違反の警告を受けながらも徐々に上がるペースにも対応した。11キロ過ぎで一度は離れかけた後も追いつき、先頭集団は14キロ過ぎで4人に。ペレスとアレグナ・ゴンザレス（26＝メキシコ）が抜け出すと3番手をキープした。2枚目の警告を受けたが、フィニッシュ手前でパウラミレナ・トレス（24＝エクアドル）に背後まで迫られながら同タイムでわずかに先着すると、うれし涙を浮かべた。

19年ドーハ大会で7位、22年のオレゴン大会で6位と2大会連続で入賞を果たした。21年東京五輪は13位、前回のブダペスト大会は13位に終わりながらも「東京は挑戦者の気持ちだったけど、エースとして上位を目指したい」と強い意欲を持って臨んだのがパリ五輪。だが、左股関節痛の影響で満足に練習できない状態で臨み、32位にとどまった。

「（世界との差は）3年前とそこまで変わってないというのが一番思うところ。今後、まずはしっかり燃焼するところから頑張りたい」。そう誓って再び歩き出し、迎えた今年2月の日本選手権。1時間26分33秒の日本新記録をマークして3連覇を達成し、4大会連続となる世界切符を手にした。「日本記録は通過点。25分台でいけばメダルを目指せる」。自国開催の大舞台へと意気込んできた。