¡Ú°¦¸¤Àê¤¤¡Û¼«Ê¬ËÜ°Ì¤À¤±¤É°¦¤µ¤ì¤ë¡© ¥Áー¥¿¸¤¤ÎÀ³Ê¤È¤·¤Ä¤±¤Î¥³¥Ä¤È¤Ï¡ª¡©¡Ú¤ï¤ó¤ï¤ó¥¥ã¥é¥Ê¥Ó¡Û
¥Áー¥¿¸¤¡ÊÊ¬Îà¡§±§Ãè¸¤¡Ë
¡Ú1¡ÛÄ¹µ÷Î¥¥é¥ó¥Êー¤Î¥Áー¥¿¸¤À©¸æÉÔÇ½¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ê¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó
²ÈÂ²¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃÄê¤Î¿Í¤Î¸À¤¦¤³¤È¤À¤±¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢Â¾¤Î¿Í¤Î¸À¤¦¤³¤È¤ÏÊ¹¤«¤Ê¤¤¼«Ê¬ËÜ°Ì¤Î¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤È·è¤á¤¿¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÃéÀ¿¿´¤ÏÀ¨¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤¯ËÊ¤¨¤¿¤ê¿Í¤ò³ú¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï²²ÉÂ¤ÊÀ³Ê¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¹¡£µõÀª¤òÄ¥¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¼«Âº¿´¤òËþ¤¿¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Ë°¤¤Ã¤Ý¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ä¤±¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤ò¤Ê¤á¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»þ¤Ë¤Ï¶¯¤¯¼¸¤ë¤³¤È¤Ç¼ç½¾´Ø·¸¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¡Ö¥À¥á¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤ÈÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¥¤¥¿¥º¥é¤ò¤·¤Æ¡¢µÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
¡Ú7¡ÛÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤¹¤ë¥Áー¥¿¸¤µ¤À¤Î·ã¤·¤¤ÌîÀ¸»ù¤Î¤è¤¦¤Ê¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó
´í¸±¤Ê¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¶²¤ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ãー¤Î¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£¼¼Æâ¸¤¤È¤·¤Æ»ô¤¦¤È¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤éÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È²á¤´¤»¤ë´Ä¶¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£ÅÔ²ñ¤Ç»ô¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¹¤¤¸ø±à¤ä¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤Î¤¢¤ë¹¾ì¤Ç»¶Êâ¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ô¤¤¼ç¤ò¥°¥¤¥°¥¤°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ë»¶Êâ¤òÇ¤¤»¤ë¤Î¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡£
´ðËÜÅª¤Ë¤ÏË«¤á¤Æ°é¤Æ¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°»¤È¥à¥Á¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¹©É×¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£µ¤Ê¬¼¡Âè¤Ç¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î»Ò¤¬²¿¤ò¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò´Ñ»¡¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú42¡ÛÂ¹ø¤Î¶¯¤¤¥Áー¥¿¸¤ÌîÀ¸¤ÎËÜÇ½¤ò¤â¤Ã¤¿¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó
Â¹ø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤¬¶¯¤¤¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£¼Ò¸òÀ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Í¤«¤é¤â¹¥¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¤Æ±»Î¤Ç¤â¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿¤·¤Ä¤±¤Ï·ù¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Í³¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¯¤Æ¤â¡¢ÌîÀ¸¤ÎËÜÇ½¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤Ê¤á¤Æ¤«¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤°¤ËÆ¨¤²½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Êü¤·»ô¤¤¤â´í¸±¤Ç¤¹¡£
»Ò¸¤¤Îº¢¤Ë¡¢¤·¤Ä¤±¤È¶¦¤Ë¼ç½¾´Ø·¸¤ò¶µ¤¨¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡¢»ô¤¤¼ç¤Î¸À¤¦¤³¤È¤ò°ìÀÚÊ¹¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹¥´ñ¿´¤Î²ô¤Î¤è¤¦¤ÊÀ³Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢»¶Êâ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ÈÈè¤ì²Ì¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú48¡ÛÉÊ³Ê¤Î¤¢¤ë¥Áー¥¿¸¤¤½¤³¤Ï¤«¤È¤Ê¤¤ÉÊ³Ê¤È¥ªー¥é¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó
¼«Ê¬¤ÏÂ¾¤Î¸¤¤È¤Ï°ã¤¦¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡¢¹â¤¤¥×¥é¥¤¥É¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ê¤É¤Ë½Ð¾ì¤µ¤»¤Æ¡¢¤½¤Îµ¤¤Ë¤µ¤»¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃÊÌ°·¤¤¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼¸¤Ã¤Æ°é¤Æ¤ë¤Î¤Ï¥¿¥Öー¤Ç¤¹¡£Ë«¤á¤Þ¤¯¤Ã¤Æ»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈËÊ¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊüÃÖ¥×¥ì¥¤¤Ç¸«¼é¤ë¤¯¤é¤¤¤Î»ÑÀª¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
ÆÃÄê¤Î¿Í¤Î¸À¤¦¤³¤È¤À¤±¤òÊ¹¤¯·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»ô¤¤¼ç¤È¤ÎÎÏ´Ø·¸¤â¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï²²ÉÂ¤ÊÀ³Ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°¦¸¤¤Î¡ÖÆ°Êª¥¥ã¥é¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¤ï¤ó¤ï¤ó¥¥ã¥é¥Ê¥Ó¤Ï¡¢¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤«¤é³ä¤ê½Ð¤·¤¿12¤ÎÆ°Êª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¡¢°¦¸¤¤Î¸ÄÀ¤ä¿´Íý¤òÊ¬ÀÏ¡¦¿ÇÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢ÁáÂ®¡¢²¼¤Î¡Ö´¹»»É½¡×¤Ç¡¢°¦¸¤¤ÎÆ°Êª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¸Ç¯·îÆü¤«¤é¡¢²¼µ¤Î¼ê½ç¤Ç´ÊÃ±¤ËÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö8¡×¤¬°¦¸¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÈÖ¹æ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î60Ê¬Îà¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÏÀ¸³¶ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢»ÍÃì¿äÌ¿¤Ç¤Ï23»þ°Ê¹ß¤ÏÍâÆü¤È¤ß¤Ê¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿»þ´Ö¤¬23»þ°Ê¹ß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ÎÍâÆü¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢MOON¡¦EARTH¡¦SUN¤Î3Ê¬Îà¤Î¥¿¥¤¥×¤â¤³¤ÎÉ½¤«¤é¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û¡Ø¤ï¤ó¤ï¤ó¥¥ã¥é¥Ê¥Ó¡ÙÃø¡§¸¹ËÜÕòÍµ¡¿髙Ìîµ¹É§