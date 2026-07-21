世界的に高い人気を誇る『スタジオジブリ』作品。日本のアニメーションの最高峰として長らく愛されてきたが、現在そんなジブリ作品に関するある“説”が話題となっている。【写真】ヒゲを“全剃り”した宮崎駿監督の近影「トトロは宗教映画」海外で拡散された説X（旧ツイッター）上を中心に注目を集めているのは、1988年に公開された『となりのトトロ』だ。同作中のあるシーンが、海外で思わぬ反響を呼んでいるという。「トト