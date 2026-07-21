高校野球の地方大会で強豪校が相次いで早期敗退している。【専松・持丸監督コラム】半世紀の指導歴の中で今夏の専大松戸が「歴代最強チーム」になる条件…初戦は12日、四街道と戦います19日に史上初の3度目の春夏連覇を目指す大阪桐蔭が、延長タイブレークの末、4回戦で大阪立命館に敗れた。今大会初登板となったエースの吉岡が初回に4四球で押し出しを与えるなど2失点。同点で迎えた十回表に勝ち越され、その裏の攻撃で1死満