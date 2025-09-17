首都高速道路で、トラックが乗用車に衝突し、6人が死傷した事故で、過失運転致死傷などの罪に問われたトラック運転手の降籏紗京被告（29）の裁判が17日、東京地裁で開かれ検察側は懲役8年を求刑しました。

この事故は、去年5月、埼玉県戸田市の首都高速・美女木ジャンクション近くで、渋滞で止まっていた乗用車に大型トラックが突っ込み、追突された乗用車に乗っていた3人が死亡、3人がケガをしたもので運転手の降籏被告が過失運転致死傷などの罪に問われています。

17日、東京地裁で行われた裁判で検察側は降籏被告に対し、懲役8年を求刑しました。

これまでの裁判で、検察側は、「降籏被告は、数日前から発熱して意識が清明でないなどの体調不良だったにもかかわらず事故を起こすことはないなどと安易に考えて運転した」と指摘。

さらに、運転中には、「不倫相手の女性からのメッセージに返信するなどしていた」としました。